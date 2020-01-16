Сколько нужно денег, чтобы пойти в мэры Киева

Денежный залог для партии, чтобы баллотироваться в Киевский городской совет составляет более 4 млн грн. Аналогичную сумму должен внести кандидат на должность мэра столицы.

Цифры приводит движение "Чесно"

Для сравнения партия, чтобы баллотироваться в Верховную Раду в 2019 году, должна была внести залог, который был почти такой же - 4,12 млн, а кандидат в президенты - 2,5 млн.

В 2015-м партия, когда регистрировала список кандидатов в столице, должна была заплатить несколько больше 100 тыс. грн.

Такую же сумму должен внести кандидат на должность мэра. Об этом свидетельствует постановление Центральной избирательной комиссии. Залог на местных выборах вырос в 40 раз, что существенно затрудняет доступ к политике.

Если для президентских и парламентских выборах законодатели рассчитывали размер залога опираясь исключительно на количество минимальных зарплат, то в случае местных выборов размер залога зависит от количества зарегистрированных избирателей.

"Если у вас есть шанс выйти и победить, то эти деньги, вы их не выбрасываете, а вернете.

Это было, чтобы уберечься от технических кандидатов. Два миллиона для мэра Харькова - это вполне реалистичная сумма. Для кандидатов в совет - это не для одного, а для списка, она тоже нормальная. Мы пришли к такой формуле", - поясняет автор поправки в Избирательный кодекс, бывший нардеп Александр Черненко.

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Партии с документами продаются по $ 50 тыс. Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.