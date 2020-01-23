Сколько министров в правительстве Гончарука уволят

В правительстве работают 16 министров.

Из правительства под председательством премьер-министра Алексея Гончарука могут уйти несколько министров.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Українська правда"

"Уже Бабак написала заявление по собственному желанию", - напомнил депутат.

На вопрос "Кто-то еще будет писать?" ответил:

"Думаю, 2-3 министры могут. Но об этом рано говорить. Сейчас Бабак (министр развития громад и территорий. - ред.) показала такое желание, и мы проголосуем за Дениса Шмыгаря (председателя Ивано-Франковской ОГА, бывшего топменеджеров ДТЭК. - ред.). Что касается других... Смотрите, это же не политическое правительство, а технократическое".

На вопрос, останется ли на посту министра внутренних дел Арсен Аваков, Арахамия сказал: "Это к президенту. Это его решение. И мы будем поддерживать его решение".

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.