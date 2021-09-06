Сколько денег нужно для восстановления костела Святого Николая

Министерство культуры и информационной политики Украины назвало сумму, которая потребуется на восстановление костела Святого Николая.

По предварительной оценке, она превышает 75 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина.

К сумме, которую соберет бизнес, остальные необходимые средства на восстановление выделит государство.

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По словам Ткаченко, реставрация костела делится на три этапа:

- ликвидация срочных последствий пожара;

- разработка органа;

- реставрационные работы фасада.

По словам главы Минкультуры, по состоянию на 6 сентября на счет поступило 5 млн 840 тысяч гривен, а сумма сборов меняется каждый час. Около 20 млн гривен обещают выделить бизнеса Украины.

Костел Святого Николая в Киеве вспыхнул вечером 3 сентября.

Концертный орган сгорел дотла. Одна люстра упала на лестнице пресвитерия. Именно орган стал эпицентром пожара. Пожар на нем и остановилась.

Пожар возник во время репетиции на органе. Основная версия - возгорание электропроводки в корпусе инструмента. Спасатели отреагировали мгновенно и были на месте пожара уже через шесть минут после вызова. Впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган

Для восстановления костела могут понадобиться десятки миллионов гривен. Украинские предприниматели за день собрали уже 18 млн грн.