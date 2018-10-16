Склады конфет охраняются в Украине лучше, чем арсеналы с оружием – Полочанинов

Глава политисполкома партии "Основа" Владимир Полочанинов заявил, что за 15 лет ни одного украинского чиновника, ответственного за безопасность складов с вооружением, не посадили в тюрьму. Фото: Партия "Основа"

"Под Ичней склад с 70 тыс. тонн боеприпасов, периметр которого превышает 8 км, охраняло всего 12 человек. Я уверен, что 70 тыс. тонн конфет известной торговой марки охраняет большее количество людей, и что там более надежная система безопасности, чем на военном складе", –заявил в эфире телеканала NewsOne глава политисполкома партии "Основа" Владимир Полочанинов.

Как сказал политик, за последние 15 лет ни одного украинского чиновника, отвечающего за безопасность складов с вооружениями, так и не посадили в тюрьму. Несмотря на то, что за это время в Украине уже произошло 10 катастроф, подобных Ичнянской. И Полочанинов делает вывод: катастрофы на военных складах происходят потому, что в нашей стране никто ни за что не несет ответственности.

"Если в эфире телеканала провести опрос о причинах взрыва склада под Ичней, то 80% телезрителей ответили бы, что это не что иное, как сокрытие следов разворовывания военного имущества. И лишь 20% согласились бы с версией, что катастрофа произошла по причине диверсии на складе", – сказал в прямом эфире Владимир Полочанинов.

"Взрывы на складах и другие подобные преступления в Украине не расследуются, потому что высшие должностные лица государства в процессе этих расследований выйдут на себя", – делает вывод глава политисполкома "Основы".