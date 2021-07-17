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суббота, 17 июля 2021 00:37

"Скажи спасибо, что не врезал!" Нардеп едва не подрался с эксминистром

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&quot;Скажи спасибо, что не врезал!&quot; Нардеп едва не подрался с эксминистром
Камельчук и Розенко чуть не подрались в эфире. Фото: скриншот с видео ссоры политиков

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук едва не подрался с бывшим министром социальной политики Павлом Розенко. Конфликт произошел в эфире телеканала "НАШ".

Обсуждали тарифы на коммунальные услуги.

Розенко напомнил, что президент Владимир Зеленский уже находясь у власти обещал снизить коммунальные тарифы вдвое, хотя, по словам бывшего чиновника, стоимость газа для потребителей за последний год выросла в три раза.

Через эту реплику разозлился Камельчук.

"Какое в три раза? Павел, алло, Вы с неба упали?", - спросил "слуга".

В ответ Розенко призвал Камельчука "закрыть рот и молчать". После этого парламентарий подошел к эксминистру и между ними началась потасовка: Розенко схватил Камельчука за локоть, а тот его сильно толкнул.

Мужчин начали успокаивать другие гости студии и телеведущие.

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Камельчук бросил фразу: "Скажи спасибо, что не врезал" и покинул студию.

"Когда нечего сказать, начинается психоз", - прокомментировал Розенко действия оппонента.

Напомним, что на 1 июля 2021 средняя стоимость газа по годовому тарифу составляла около 7,99 грн за 1 м³, тогда как в июле 2020 году этот показатель был 2,97 за 1 м³.

В середине декабря 2020 Камельчук назвал коронавирусную болезнь вымышленной и добавил, что не верит в эффективность разработанных против нее вакцин. Позже он объяснил свои слова тем, что якобы имел в виду мировую стратегию вакцинации, которая не оставляет людям права от нее отказаться.

Такая позиция не помешала Камельчуку стать спикером в Парламентской ассамблее Совета Европы на дебатах на тему введения Covid-паспортов.

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