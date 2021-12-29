Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год

Вадим Карасев: "Если не пройдут досрочные парламентские выборы, все будут готовиться к президентским. Начнется предвыборная лихорадка. Год будет выборным". Фото: Тарас Подолян

2022 год для Украины будет экстремальным. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Год будет экстремальным и во внутриполитической, и во внешнеполитической плоскости. Экстремальный – должен решиться кто кого: победит ли президент старую элиту, истеблишмент или они сломают все его планы. Если между ними и будет перемирие, то старая элита не будет спокойно наблюдать за подготовкой Зеленского ко второму переизбранию. Потому президент либо выигрывает у них, либо проигрывает. У него немалые шансы победить. Популистская политика – выплаты, доплаты. Народ любит стиль драматургии, когда Давид побеждает олигархический Голиаф. Любая борьба с богатыми находит поддержку в беднеющем обществе", - отметил политолог.

Если победу над президентом одержит старая элита – будут досрочные парламентские выборы, считает он.

"Этот 2022 год и так будет выборным, все готовятся к ним. Старый истеблишмент хочет убрать монобольшинство, сформировать коалиционное правительство и фактически отобрать у президента рычаги влияния на исполнительную власть. Если не пройдут досрочные парламентские выборы, все будут готовиться к президентским. Начнется предвыборная лихорадка. Год будет выборным. Будет ускорена динамика, скандалы, сомнительные законопроекты типа, дать право голоса 16-летним, электронное голосование. Драки будут тяжелые. Ибо ни у кого сейчас нет решающего преимущества. Ни у Зеленского, ни у истеблишмента. 2021 и 2022 год – популизм против истеблишмента. Так происходит в Европе и мире", - добавил Карасев.

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По его словам, будет трудная экономическая ситуация.

"Идет инфляция. Это не стимулирование экономического развития, как происходит в западных экономиках, а это повышение потребительских цен. Выдержим ли? Это все будут использовать. Зеленский – чтобы дальше пробовать раскулачивать олигархов и жаловаться, что олигархический спрут не дает кормить людей. А истеблишмент будет критиковать Зеленского за провальную экономическую политику государства", – говорит Карасев.

Во внешней политике и дипломатии мы достигли дна.

"Напрямую будут решать Россия и Америка. Договорятся – будет плохо. Тогда нам придется что-то делать в реализации Минских договоренностей. Зеленский не пойдет на это. Если попытается – оппозиция не допустит. На этом его поймают и победят. Если не договорятся – нужно готовиться к военному сценарию на Донбассе. Сможет ли Зеленский, как главнокомандующий, быть на уровне этой задачи? Такой вызов. Надо мобилизовать и общество, и политическую систему для отражения возможной российской агрессии. Это будет год момента истины для Украины. Достаточно тревожный".

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти 29 октября 2023 года. А проведение президентских запланировано на 2024 год. Первый тур состоится 31 марта, второй (в случае назначения) - 21 апреля.