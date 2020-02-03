Скандальный "слуга" Брагар переживает - руководство фракции

Ранее Брагарь писал заявление в полицию на волонтерку, которую возмутил российский сериал в маршрутке.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар, который предлагал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги и писал заявление в полицию на волонтерку, которая жаловалась на российский сериал в маршрутке, переживает.

Об этом в понедельник журналистам сказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" и председатель одноименной партии Александр Корниенко.

"Уже обсуждаем (исключение из фракции. - ред.) третий день внутри фракции. Будем еще обсуждать. В понедельник будет малая фракция вечером и там обсудим. Это нормальный процесс принятия такого непростого решения, так как формально Евгений ничего не нарушил.

Дальше будем решать, какие санкции могут быть к данному депутату. По поводу причин этой ситуации мы вызвали на пятницу министра Оржель для объяснения и по ситуации выделения тарифа на транспортировку", - сказал Корниенко, пишет "Українська правда"

По его словам, Брагарь переживает из-за ситуации, в которую попал и, возможно, нардеп уменьшит уровень коммуникации с прессой.

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Корниенко рассказал о санкциях, которые существуют в "Слуге народа". В частности, это исключение из фракции, которое должна поддержать вся фракция, или выговор.

Однако глава СН считает, что того морального осуждения, в которое попал Брагар, более чем достаточно, чтобы нардеп сделал определенные выводы.

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке из Кировоградской области продать свою собаку, чтобы заплатить за газ. До этого Брагарь заявлял, что обратится в полицию с заявлением против волонтерок, которые попросили водителя маршрутки сообщением Луцк - Киев выключить российский сериал. Евгений Брагарь шел 76-м в списке "Слуги народа".