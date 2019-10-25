Скандалист Дубинский и экс-регионал Деркач создают комиссию по Гонтаревой

Возглавит комиссию Дубинский, а Деркач станет его секретарем. ФОТО: Facebook-страница Александра Дубинского

Народные депутаты Александр Дубинский со "Слуги народа" и экс-"регионал" Андрей Деркач, ныне внефракционный, инициировали создание временной следственной комиссии в Верховной Раде. Хотят проверить, существовали при прошлой власти факты международной коррупции и лоббирования.

Об этом Деркач сообщил в Facebook и опубликовал проект постановления.

Комиссия должна расследовать деятельность экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, Минфина и экс-министра Натальи Яресько, проверить сведения по отчету Счетной палаты о якобы нарушениях в использовании международной помощи на $5,3 млрд и другие вещи.

Возглавит комиссию Дубинский, а Деркач станет его секретарем, говорится в постановлении. Работать комиссия должна 6 месяцев.

В Верховной Раде периодически создают временные следственные комиссии. В Раде 8-го созыва работала, в частности, комиссия по расследованию нападений на активистов, о хищении в оборонной сфере страны.