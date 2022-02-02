Скандал в Могилянке "докатился" до Рады - Шкарлету пригрозили отставкой

Шкарлета обвинили в "ручном управлении". Фото: МОН

Министра образования и науки Сергея Шкарлета призвали "не нарушать закон" и назначить избранного ректора Киево-Могилянской Академии.

О требовании парламентской фракции "Голос" сообщила народный депутат Александра Устинова.

"Согласно закону "О высшем образовании" только Организационный комитет по проведению выборов университета может признать выборы действительными или недействительными. У МОН нет таких полномочий", - заявили.

Также сообщили о "превышении полномочий", "вмешательстве в университетское самоуправление" и "диктатуре министра из-за избрания "неугодного" и неподконтрольного ему ректора".

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"Хотим напомнить министру образования, что любое нарушение закона влечет отставку и правовую ответственность", - заявили.

Устинова написала, что реакция МОН на "скандальную ситуацию" с назначением народного депутата от "Слуга народа" Андрея Одарченко ректором Государственного биотехнологического университета в Харькове была совершенно противоположной.

Тогда сообщалось, что МОН "не наделен полномочиями по установлению факта фальсификации выборов ректора".

"Это дает основания говорить об избирательности трактовок закона и ручном управлении относительно назначений ректоров", - резюмировала депутат.

Выборы президента Киево-Могилянской академии проходили 27 января. На участок ворвалась группа неизвестных в масках, похитила ящик с бюллетенями. Бывший министр образования Сергей Квит набрал больше всего голосов. И.о. президента НаУКМА Александра Гуменна заняла второе место. МОН не будет признавать результаты выборов, заявил Шкарлет.