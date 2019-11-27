"Сивохо может поехать на площадь в Донецк и на коленях извиняться круглосуточно" - журналист

Давать пенсию тем, кто кричал "Путин приди"? - спрашивает Скрыпин.

Журналист Роман Скрыпин высмеял советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо.

"Сивохо, это же продукт, то что называется "95 квартал", "КВН", "Лига смеха", "Слуга народа" и "Сваты".

Извиниться перед кем? Сивохо может персонально поехать, встать на колени на площади в Донецке и извиняться круглосуточно. Это его выбор", - сказал он в эфире канала Skrypin.ua.

Журналист назвал "популизмом" законопроект, который предусматривает выплату пенсий жителям оккупированного Россией Донбасса без статуса переселенца.

"Если они постоянно пересекают туда-сюда, вопрос: почему они сидят на оккупированных территориях? Их это устраивает? Вы получаете еще какую-то пенсию? Потому что известно, что получают по две пенсии - в рублях и гривнах.

Другое дело, вопрос к украинскому государству. Если вам настолько дорогие украинские граждане, сделайте эвакуацию желающих, обеспечьте их жильем и всеми социальными вещами на неоккупированной территории. Чтобы они туда-сюда не ездили", - отметил Скрыпин.

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"Спекулятивно (нардепы. - Gazeta.ua) бросают кость, говорят "мы сейчас все для вас делаем". Те начинают ездить, получают по две пенсии. А те, кто живут на подконтрольной территории получают одну.

Далее вопрос, почему не работает СБУ. Которая должна была идентифицировать тех людей, которые выступали коллаборационистами во время оккупации Донецкой и Луганской областей. То есть, можно все делать и потом тебе за это ничего не будет. И мало того, тебе пенсию просто так дадут. А если эти люди агитировали за "Путин приди", ходили на "референдумы". А обычно это пожилые люди, которые любят Советский Союз", - сказал журналист.

Ранее Сергей Сивохо заявлял, пора "просить прощения" у жителей оккупированного Донбасса.