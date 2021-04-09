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Ситуация контролируема. ВСУ готовы - главнокомандующий об эскалации конфликта

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Ситуация контролируема. ВСУ готовы - главнокомандующий об эскалации конфликта
Хомчак рассказал об эскалации на Донбассе. Фото: Украинская правда

Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинского-российской границы.

"Вооруженные силы Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации на временно оккупированных территориях, Донецкой и Луганской областях, так и вдоль всей украинского-российской границы. У нас спланированы все соответствующие меры для быстрого реагирования на провокации", - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал в прямом эфире "Право на власть".

Ситуация контролируется, несмотря на то, что в последнее время наблюдается усиление обострения.

"С нового года наблюдаются периоды обострения на фронте на востоке Украины, характеризующиеся увеличением количества обстрелов снайперами Российской Федерации, провокаций, и, к сожалению, потерь среди украинских военных. Кроме этого, мы видим наращивание войск РФ вблизи государственной границы Украины. Однако это не значит, что вокруг нашей страны "замыкается кольцо. Ситуация контролируется. Не стоит считать, что она безвыходная ", - подчеркнул Хомчак.

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В последнее время вооруженные силы Российской Федерации осуществляют наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге, а также в оккупированном Крыму. Кроме того, возросло количество случаев нарушения перемирия на Востоке Украины со стороны вооруженных формирований РФ, есть потери среди бойцов ВСУ.

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