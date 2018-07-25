Симоненко опозорился на российском телевидении

Коммунист Петр Симоненко считает, что украинские дети не могут выйти в поле из-за мин. Фото: "Зеркало недели"

Лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко считает, что украинские дети не могут поиграть в поле из-за мин. Об этом он рассказал в эфире российской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Так Симоненко отреагировал на заявления о присутствии российских кораблей в Азовском море и провокации с их стороны. Для подтверждения своей мысли коммунист начал обвинять украинских военных.

"Мы говорим сейчас о море, и они: "Здесь угрожают мины!" А сколько мин на суше у нас стоит ?! У нас же дети в поле выйти не могут, потому что там же заминированы поля! И представляете, какая территория заминирована сейчас?! Это беда для народа Украины на самой территории! Не в море, а на самой территории Украины! "

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В конце июня Россия перебросила около 40 российских катеров в Азовское море. Позже РФ начала задерживать украинские суда и моряков. Россияне делают это почти в береговой линии Украины.