Сильное европейское государство и общество ответственных граждан - Порошенко о национальной идее Украины

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Только сознательный гражданин способен в критический момент поставить интересы собственной страны над личными"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, отвечая на вопрос "Украинской правды" в рамках спецпроекта к 30-летию Независимости рассказал о своем видении национальной идеи Украины.

"Дискуссия о "национальной идее" напоминает мне поиск цветка папоротника. Никто не видел, как цветет растение, и никто еще не нашел скрижалей, на которых выгравирована наша национальная идея. Ее нельзя выписать в законе, внедрить президентским указом или запатентовать как изобретение академии наук. Впрочем, пока ученые, политики, журналисты ломали копья и срывали голос, национальная идея сложилась естественным путем. Это - свобода, права человека, независимость и благосостояние, которые в полной мере будут гарантированы только тогда, когда Украина станет членом ЕС и НАТО" , - отмечает Порошенко.

"Наша национальная идея - это идея украинско-европейская. Самые свежие опросы общественного мнения показали рекордную поддержку украинцами вступления в ЕС и Североатлантический альянс. Но от Советского Союза Европейский Союз и отличается именно тем, что там не ходят строем. Поэтому остальные имеют естественное законное право и не соглашаться с такой формулировкой национальной идеи. Но выбор большинства очевиден, и вектор движения неизменный", - отмечает пятый президент.

"Моя формула такова. Построение развитого, сильного, комфортного, национального, европейского государства с обществом ответственных граждан", говорит лидер "Европейской Солидарности", и добавляет:

• "Развитая" - значит, свободная рыночная экономика и современный научно-технологический уровень.

• "Сильная" - это армия и специальные службы, которые способны гарантировать национальную безопасность.

• "Комфортная" - страна, где уважают частную собственность, придерживаются прав и свобод.

• "Национальная" - мы сотни лет были безгосударственной нацией, нашу идентичность уничтожали, а культурно-историческое наследие разворовывали; миссия наших поколений - восстановить утраченное, сохранить приобретенное и передать это детям и внукам.

• "Европейская" - мы всегда были частью цивилизации де-факто, сейчас должны оформить это де-юре".

"Наконец, нации становятся успешными только тогда, когда граждане чувствуют свою ответственность за выбор, за действия и бездействие. Аморфность же и патернализм приводят к "какая разница". Только сознательный гражданин способен в критический момент поставить интересы собственной страны над личными", - резюмирует пятый президент.