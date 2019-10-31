"Северный поток-2" ослабляет Европу – Зеленский

Президент Украины предупредил Европу о российской угрозе. Фото: president.gov.ua

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", чему открыло путь решение власти Дании разрешить строительство объекта на своей территории, укрепляет Россию и ослабляет Европу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг.

"Это вопрос не только энергетической безопасности, это вопрос геополитический, поэтому я вам скажу откровенно, что это укрепляет Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства", - сказал глава государства.

Он добавил: "Мы понимали, что так может случиться... Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению. Мы готовы".

30 октября Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет на юго-восток от острова Борнхольм.

Трубопроведение велось в водах РФ, Финляндии и Швеции, а также части - в водах Германии.

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США будут препятствовать строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил американский дипломат Джон Салливан.