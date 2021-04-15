Шевченко обвинил ОИК в игнорировании решения суда и фальсификации выборов по округу 87

Александр Шевченко прокомментировал решение окружной избирательной комиссии об итогах голосования в Надвирнянском избирательном округе №87. фото: galinfo.com.ua

Вчера вечером, 14 апреля, окружная избирательная комиссия приняла уточненный протокол об итогах голосования в Надворнянском избирательном округе №87. По данным принятого уточненного протокола ОИК округа №87, по двум лидерам избирательной гонки указаны следующие цифры: Василий Вирастюк - 15 536 ​​голосов (до уточнения было 15 076), Александр Шевченко - 15 114 голосов (до уточнения было 14 327). Итак, разрыв между Шевченко и Вирастюком сократился вдвое, однако провластный кандидат Василий Вирастюк все еще "опережает" оппонента.

Об этом сообщил Александр Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.

"По моему убеждению, окружная избирательная комиссия продолжает действовать по заказу властей для фальсификации волеизъявления избирателей на Прикарпатье. Уже на следующий день после выборов, 28 марта. штабы всех кандидатов получили протоколы участков с мокрыми печатями, и все знали, что Шевченко опережает провластного кандидата на 184 голоса.

Очевидно, что власть это не устроило. Тогда начались действия направленные на искажение результатов выборов - отсутствие кворума в комиссии, "минирования". Затем, ночью на 1 апреля спецподразделения СБУ взяли на 6 часов под монопольный контроль помещения, где хранятся бюллетени с участков. Все наблюдатели, журналисты, доверенные лица были незаконно удалены из помещения ОИК.

Друзі! Короткий підсумок нових епізодів серіалу від "слуг народу" в 87-му виборчому окрузі. Окружна виборча комісія... Опубліковано Олександром Шевченком Четвер, 15 квітня 2021 р.

А 1 апреля выясняется, что на 5 участках похищены 504 бюллетеня - все именно за Шевченко. Этого уже достаточно, чтобы фальсифицировать выбор людей. Но комиссия идет дальше - под надуманными предлогами не признает результаты на 5 участках, где у меня было значительное преимущество", - написал кандидат в народные депутаты Шевченко, комментируя ситуацию в ОИК.

"На заседании 14 апреля окружная избирательная комиссия рассмотрела вопрос по 7 участкам, по которым судебные решения по искам Шевченко вступили в законную силу. ОИК пришла к выводу о включении в протокол об итогах голосования с пометкой "уточненный" по нескольким участкам. Но, на примере участка №261027 (Яремча) ОИК вопреки решению суда приняла решение не учитывать избирательные бюллетени.

Выглядит странно, когда комиссия рассматривает вопросы, которые уже рассматривались судом. По участку в Яремче суд исследовал, что никаких сомнений в подлинности документов УИК нет. Поэтому было отменено решение ОИК о недействительном голосовании в Яремче. Но видим, что комиссия сейчас снова садится и снова не учитывает бюллетени за Шевченко", - пояснил ситуацию представитель Шевченко в суде Андрей Сторожук.

"ОИК никак не хочет учитывать первичные протоколы УИК, которые действительно отражают реальное волеизъявление людей. Фактически мы наблюдаем за незаконной деятельностью отдельных членов ОИК. Они большинством голосов принимают неправомерные решения, которые снова придется оспаривать в суде. И искать справедливость там", - подытожил юрист.

Напомним, что 14 апреля социологическая компания "Рейтинг" опубликовала свое новое исследование в округе №87. 38% респондентов считают, что на выборах 28 марта победил Шевченко. Только 25% - убеждены, что победителем вышел Василий Вирастюк.

Треть избирателей округа считает, что результаты промежуточных выборов в Верховную Раду Украины в округе №87 сфальсифицированы в пользу кандидата от политической партии "Слуга народа" Вирастюка. Половина избирателей поддерживают идею отмены результатов выборов в округе и назначения повторного голосования.

"Наверное это и было бы выходом из ситуации, в которую себя загнала власть", - убежден Шевченко.