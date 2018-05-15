Сергей Рыбалка предложил, как избежать следующего кризиса в Украине

Экс-глава финансового комитета Сергей Рыбалка рассказал, как можно минимизировать политические противостояния во избежание следующего кризиса. Фото: РБК-Украина

Накануне президентских и парламентских выборов необходимо максимально минимизировать все политические противостояния во избежание следующего кризиса. Об этом написал в своем блоге на сайте "Обозреватель" экс-глава финансового комитета, народный депутат Украины Сергей Рыбалка.

Политик отметил, что Радикальная партия Олега Ляшко предлагает объединиться вокруг конкретных действий, чтобы не допустить очередного кризиса.

Сергей Рыбалка предложил ускорить антикоррупционные реформы всей правоохранительной и судебной систем; создать благоприятный инвестиционный климат и стимулы для экономического роста, изменив модель экономики от сырьевой к высокотехнологичной.

"Надо кардинально ускорить работу по очистке банковской системы от плохих кредитов и в целом реформы финансовой системы. Кроме того, правительство Украины должно уже сейчас начать переговоры с международными кредиторами о возможном списании и реструктуризации наших внешних долгов. Я понимаю, что на фоне предвыборного противостояния все это выглядит крайне сложным. А кто говорил, что будет легко? Однако нас никто не отведет от Украины страшные опасности в будущем", - отметил Сергей Рыбалка.