Сенцова доставили в Москву - росСМИ

ФОТО: сайт уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой

Российское агентство "Интерфакс" сообщило, что политзаключенного Олега Сенцова доставили из Лабытнанги, где он отбывает наказание, в Москву.

Медиа ссылается на собственный источник в Москве.

"Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО (Ямало-Ненецком автономном округе — Gazeta.ua), где он отбывал наказание, в Москву - в Бутырку", - сказал собеседник.

"Он доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена", - добавил он.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе не подтвердил информацию о перемещении Сенцова, отметил в Telegram-канале руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Мать политзаключенного Людмила Сенцова рассказала "Крым.Реалии", что сын впервые долгое время не позвонил ей в конце месяца.

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