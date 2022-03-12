Семью Пескова "заморозили", Pink Floyd посылают Россию в известном направлении: как врага дожимают санкциями

Об оперативной обстановке на дипломатическом фронте сообщило Министерство иностранных дел.
На 17 день героического сопротивления украинцев дерзкой агрессии РФ произошли следующие санкции:
Министерство финансов США расширило список лиц, попавших под санкции из-за вторжения российских войск в Украину.
Под ограничения попала семья спикера Кремля Дмитрия Пескова. Также санкции ввели против 12 членов Госдумы РФ, причастных к процессу признания так называемых "ЛДНР".
Санкции, в частности, подразумевают замораживание недвижимости и активов в США и запрет на любые финансовые операции.
Финансовая гвардия Италии арестовала яхту российского олигарха Андрея Мельниченко стоимостью €530 млн.
Изоляция РФ
Немецкий производитель оконного профиля, водяного пола и труб отопления Rehau прекратил деятельность в России.
Американская компания Colgate-Palmolive решила ограничить поставки продукции в РФ.
Немецкий Deutsche Bank объявил о сворачивании бизнеса в РФ и осудил агрессию против Украины.
Все произведения группы Pink Floyd и сольные записи ее солиста Дэвида Гилмора будут удалены с музыкальных платформ в России и Беларуси.
Руководитель Instagram Адам Моссери сообщил, что с 14 марта социальная сеть прекратит свою работу в РФ.
Организация LINX отключает ключевых провайдеров в РФ (Ростелеком, МегаФон) от международного обмена трафиком.
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Гуманитарная помощь
Канада пришлет в Украину большой гуманитарный груз – брезентовые накрытия, переносные кухни, гигиенические наборы и одеяла.
Польша предоставила девять грузовиков гуманитарной помощи с лекарствами, медицинскими средствами, медоборудованием, провизией, детским питанием, термоодеялами, электрогенераторами, средствами гигиены и одеждой.
Венгрия передала более 10 тыс. герметичных контейнеров для крови, которые уже доставлены.
Из Швейцарии в Украину отправили 15 грузовиков с медикаментами, медицинским оборудованием, аппаратами ИВЛ, продуктами, одеждой, средствами гигиены, палатками, респираторами.
"Украинская дипломатия круглосуточно работает над воплощением дальнейшего санкционного давления на Россию.
Новые санкции, объявленные США и другими странами Группы семи и ЕС, наносят сокрушительный удар по российской экономике, приближая ее к окончательному краху", - сообщил МИД.
США расширили санкции против России. В частности, Вашингтон запретил импорт алкоголя, бриллиантов, морепродуктов из РФ.
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