Семью Пескова "заморозили", Pink Floyd посылают Россию в известном направлении: как врага дожимают санкциями

США запретили семье пресс-секретаря Путина какие-либо финансовые операции.

Об оперативной обстановке на дипломатическом фронте сообщило Министерство иностранных дел.

На 17 день героического сопротивления украинцев дерзкой агрессии РФ произошли следующие санкции:

Министерство финансов США расширило список лиц, попавших под санкции из-за вторжения российских войск в Украину.

Под ограничения попала семья спикера Кремля Дмитрия Пескова. Также санкции ввели против 12 членов Госдумы РФ, причастных к процессу признания так называемых "ЛДНР".

Санкции, в частности, подразумевают замораживание недвижимости и активов в США и запрет на любые финансовые операции.

Финансовая гвардия Италии арестовала яхту российского олигарха Андрея Мельниченко стоимостью €530 млн.

Изоляция РФ

Немецкий производитель оконного профиля, водяного пола и труб отопления Rehau прекратил деятельность в России.

Американская компания Colgate-Palmolive решила ограничить поставки продукции в РФ.

Немецкий Deutsche Bank объявил о сворачивании бизнеса в РФ и осудил агрессию против Украины.

Все произведения группы Pink Floyd и сольные записи ее солиста Дэвида Гилмора будут удалены с музыкальных платформ в России и Беларуси.

Руководитель Instagram Адам Моссери сообщил, что с 14 марта социальная сеть прекратит свою работу в РФ.

Организация LINX отключает ключевых провайдеров в РФ (Ростелеком, МегаФон) от международного обмена трафиком.

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Гуманитарная помощь

Канада пришлет в Украину большой гуманитарный груз – брезентовые накрытия, переносные кухни, гигиенические наборы и одеяла.

Польша предоставила девять грузовиков гуманитарной помощи с лекарствами, медицинскими средствами, медоборудованием, провизией, детским питанием, термоодеялами, электрогенераторами, средствами гигиены и одеждой.

Венгрия передала более 10 тыс. герметичных контейнеров для крови, которые уже доставлены.

Из Швейцарии в Украину отправили 15 грузовиков с медикаментами, медицинским оборудованием, аппаратами ИВЛ, продуктами, одеждой, средствами гигиены, палатками, респираторами.

"Украинская дипломатия круглосуточно работает над воплощением дальнейшего санкционного давления на Россию.

Новые санкции, объявленные США и другими странами Группы семи и ЕС, наносят сокрушительный удар по российской экономике, приближая ее к окончательному краху", - сообщил МИД.

США расширили санкции против России. В частности, Вашингтон запретил импорт алкоголя, бриллиантов, морепродуктов из РФ.