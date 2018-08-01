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среда, 01 августа 2018 17:00

Селяне Украины требуют регистрации политической партии

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Селяне Украины требуют регистрации политической партии
1 августа 2018 года под стенами Министерства юстиции Украины состоялась акция против безосновательного и антиконституционной отказа в государственной регистрации политической партии "Движение свободных крестьян". Фото: rvs.org.ua

1 августа 2018 года под стенами Министерства юстиции Украины состоялась акция против безосновательного и антиконституционного отказа в государственной регистрации политической партии "Рух вільних селян".

Участники акции, представители всех регионов Украины, отметили, что в Украине нет ни одной политической силы, которая защищает интересы селян и фермеров и проводит последовательную сельскую политику. Сегодня украинское село приходит в упадок, а без деревни не будет и Украины. С лозунгами "Вимагаємо реєстрації Руху вільних селян!", "Селянам – власну партію!", "Селянам – власну партію!", "Мін'юст – лайно!", "Селянам – власну партію!", "Мін'юст – лайно!", "Петренко, виконуй Конституцію!" протестующие требовали встречи с министром.

"27 января 2018 года был проведен Учредительный съезд, затем по всей стране было собрано 17 тысяч подписей в поддержку решения о создании "РВС" и представлены в Министерство юстиции Украины полный комплект документов для государственной регистрации. Все организационные действия совершались в строгом соответствии с требованиями законодательства и полностью соответствуют Конституции и законам Украины. Но Министерство юстиции отказало в государственной регистрации партии! Абсолютно безосновательно, явно незаконно, даже без ссылки на правовые нормы, нарушенные", - заявил лидер "РВС", народный депутат Украины Аркадий Корнацкий.

"Мы требуем зарегистрировать "РВС" как партию, не нарушать Конституцию и право людей создавать политические объединения и заниматься политической деятельностью. "Рух вільних селян" - это настоящая партия села и селянства. Здесь объединились люди, которые хотят спасти украинское село от уничтожения, создать условия, когда украинские селяне будут жить достойно и богато", - подчеркнул лидер Черкасского отделения партии Николай Булатецкий.

Не добившись встречи с министром, представители "РВС" передали ему письменные требования и символический подарок-"взятку" из села - мешки с перегноем. Именно так по мнению протестующих выглядит сегодня действующая власть и соблюдения ею законодательства Украины.

Справка: В ст. 36 Конституции Украины отмечается, что "Граждане Украины имеют право на свободу объединения в политические партии и общественные организации для осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения политических, экономических, социальных, культурных и других интересов, за исключением ограничений, установленных законом в интересах национальной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей".

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Дата
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