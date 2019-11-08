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пятница, 08 ноября 2019 08:29

Секс-скандал в Раде: для Яременко придумали простое решение

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Секс-скандал в Раде: для Яременко придумали простое решение
5 канал Секс-скандал в Раде: "Слуга народа" решит, что делать с Яременко на следующей неделе

На следующей неделе фракция "Слуга народа" соберется, чтобы обсудить скандал с народным депутатом Богданом Яременко, который в Верховной Раде переписывался с проституткой и интересовался ее услугами.

Отставка Яременко с должности главы Комитета по вопросам внешней политики является самым простым решением, сообщила народный депутат Ирина Верещук, передает ObozTV.

"Депутаты поехали по комитетам, по округам, и мы не могли собраться физически. Но уже с понедельника соберемся. И, думаю, будем рассматривать этот вопрос. Потому что проблема никуда не денется", - сказала Ирина Верещук.

Она уточнила, что "Слуге народа" надо выработать "протокол отношений" и решить, как действовать в подобных случаях.

"Моя позиция: журналисты имеют право снимать, фиксировать и задавать вопросы, если они аккредитованы и мы знаем об этом. Но депутаты имеют право на уважение их частной жизни. Меня лично не интересует, что делает Яременко, когда он дома, в свободное время. Абсолютно не интересует его личная жизнь. Думаю, и никого из украинцев не должно бы интересовать", - добавила политик.

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Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, переписывался с проституткой в сессионном зале, не подавал заявление об освобождении от должности председателя комитета по международной политике и межпарламентского сотрудничества.

Ранее Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

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