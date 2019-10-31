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четверг, 31 октября 2019 13:25

Секс-скандал "слуги народа": Арахамия очертил три пути решения

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Секс-скандал &quot;слуги народа&quot;: Арахамия очертил три пути решения
Нардеп Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте. Фото: УНІАН

Секс-скандал с участием народного депутата от "Слуга народа" Богдана Яременко рассмотрят на фракции.

Об этом сказал председатель фракции "СН" Давид Арахамия журналистам в кулуарах.

"Я, как отец шести детей, не могу это комментировать.

Будем выносить это на фракцию. Я не могу решать лично. Должен вынести этот вопрос. Я это сделаю", - отметил нардеп.

"Возможно, немного стыдно было. Надо предоставить слово самому Яременко, чтобы он объяснил свою позицию.

Какие санкции могут быть? Фактически есть три пути решения этого вопроса. Один - господин Яременко уходит с поста председателя комитета.

Второй, более строгий. Господин Яременко идет из фракции.

Третий, совсем суровый. Господин Яременко добровольно составляет мандат.

Может быть три потенциальных решения. Не может быть, что давайте сделаем что ничего не было.

Я бы поддержал наверное первый вариант. Потому что это была личная переписка. Это не была политическая история", - сказал Арахамия.

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Переписка между проституткой и народным депутатом "Слуги народа" Богданом Яременко снял парламентский фотограф. В это время в Раде шло голосование. На фотографии видно, что нардеп через телефон пользуется двумя чатами знакомств и читает анкету 32-летней женщины по имени Алина. Она в анкете указала преимущества: секс, встреча, свидание.

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