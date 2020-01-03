Секретарь СНБО зарабатывает почти в три раза больше, чем президент

Президент является главой СНБО, но секретарь получает больше

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в декабре получил 78 тыс. 998 грн.

Оклад Данилова составил 18 тыс. грн (столько же надбавка за интенсивность работы), за выслугу лет – 3780 грн, за работу в условиях режимных ограничений – 3,6 тыс. грн (столько же надбавка государственному эксперту по вопросам тайны), премия – 50,4 тыс. грн, индексация – 754,62 грн, пишет портал "Слово і Діло".

За первый месяц работы Данилов заработал 100,2 тыс. грн, в том числе премию.

К слову, президент Владимир Зеленский, который является председателем СНБО, получает ежемесячно 28 тыс. грн.

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Заместитель генерального директора по взаимодействиям с органами государственной власти госконцерна Укроборонпром Мустафа Найем получил 310 521 грн зарплаты за декабрь, что в 7 раз превышает его месячный должностной оклад – 43 тыс. грн, сообщали СМИ.