Секретарь Киевсовета заявил о медиаатаке на депутата Трубицына

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко принес извинения депутату Киевсовета Владислава Трубицыну за инцидент со "слитым" в соцсети и СМИ видео

Медиаатака на депутата Киевсовета от "Слуги Народа" Владислава Трубицына, в которой использовалось видео с серверов КГГА, была связана с его работой по сносу незаконных МАФов в столице.

Об этом сегодня во время заседания сессии Киевсовета заявил его секретарь Владимир Бондаренко.

В частности, Бондаренко отметил, что на днях была осуществлена беспрецедентная информационная атака на депутата от "Слуги народа" Владислава Трубицына.

"Я это, конечно, могу связывать с различными моментами, но, наверное, главное – это наведение порядка с временными сооружениями в Киеве", – заявил секретарь Киевсовета.

На данный момент Трубицын возглавляет постоянную комиссию Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

Далее Бондаренко принес извинения Трубицыну за инцидент со "слитым" в соцсети и СМИ видео, добавив также, что проводится внутренняя проверка по этому вопросу.

"Я уверен, что будут сделаны административные выводы относительно тех лиц, которые этому способствовали", – подчеркнул Бондаренко.

В свою очередь Трубицын заявил, что это недопустимо, когда данные с серверов КГГА используются для медийных атак, публикуются в открытом доступе в сети Интернет и в соцсетях.

"Лично я уже обратился в правоохранительные органы по этому вопросу. Считаю, что они дадут правовую оценку и виновные будут наказаны за этот позорный инцидент", – резюмировал Трубицын.