Сегодня в повестке дня Рады только импичмент

Парубий надеется, что в четверг примут закон о ВСК, в котором есть пункт об импичменте. Фото: rbc.ua

Парламент на заседании продолжит рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады, в котором прописана процедура импичмента президенту.

В зале зарегистрировались 342 народных депутата.

Законопроект о ВСК начали рассматривать накануне. Парламентариям осталось обработать 350 поправок из 748 внесенных.

Спикер Андрей Парубий надеется, что законопроект примут в четверг утром.

Во второй половине дня парламентарии будут работать в комитетах.

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29 мая президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой проект закона об импичменте президенту. Председатель ВР Андрей Парубий назвал инициативу главы государства переписанными нормами регламента. 4 июня Верховная Рада не смогла включить законопроект Зеленского в повестку дня сессии.