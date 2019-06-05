Сегодня в повестке дня Рады только импичмент

Парламент на заседании продолжит рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады, в котором прописана процедура импичмента президенту.
В зале зарегистрировались 342 народных депутата.
Законопроект о ВСК начали рассматривать накануне. Парламентариям осталось обработать 350 поправок из 748 внесенных.
Спикер Андрей Парубий надеется, что законопроект примут в четверг утром.
Во второй половине дня парламентарии будут работать в комитетах.
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29 мая президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой проект закона об импичменте президенту. Председатель ВР Андрей Парубий назвал инициативу главы государства переписанными нормами регламента.
4 июня Верховная Рада не смогла включить законопроект Зеленского в повестку дня сессии.
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