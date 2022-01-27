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четверг, 27 января 2022 17:15

Сегодня состоятся телефонные переговоры Зеленского с Байденом – СМИ

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Сегодня состоятся телефонные переговоры Зеленского с Байденом – СМИ
Тема переговоров пока неизвестна. Фото: Офис президента

27 января президент Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден проведут телефонный разговор.

Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на собственные источники в Офисе президента.

"Да, разговор состоится сегодня", - отметил собеседник издания.

Тема переговоров пока неизвестна.

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Госсекретарь США Энтони Блинкин подтвердил вчера, что Вашингтон 26 января передал Кремлю письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе. Он также раскрыл детали ответа Кремлю.

Посол США в РФ Джон Салливан в среду вечером привез в российский МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы относительно так называемых гарантий безопасности в Европе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 января на брифинге сообщил, что Украина не имеет возражений относительно письменных предложений. Он убеждает, что позиция Киева была учтена.

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