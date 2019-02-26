Сегодня соберется Совбез ООН для обсуждения ситуации в Венесуэле

Сегодня соберется Совбез ООН. Фото: РБК

На вторник, 26 февраля, назначено заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.

Начало заседания запланировано на 22:00 по киевскому времени. Трансляция мероприятия будет проходить на официальной странице ООН, говорится в сообщении пресс-службы

Миссия США при ООН обратилась в Совбез с просьбой собрать заседание.

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Ситуация в Венесуэле продолжает быть напряженной. Опальный лидер режима Николас Мадуро оставляет за собой контроль армии и силовых ведомств. На прошлой неделе он отдал приказ войскам остановить поступление международной гуманитарной помощи в Венесуэлу, назвав это вторжением в страну.