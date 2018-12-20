Сегодня Рада определит судьбу моратория на землю

Народные избранники планируют утвердить план работы на весну и большую часть лета. Фото: Shutterstock

На сегодняшнем заседании парламент определится, продолжать kb мораторий на продажу сельхозземель и на сколько.

В зале зарегистрировался 341 народный депутат.

Аграрный блок начнут рассматривать в 16:00. В нем - 17 законопроектов о запрете продажи земли, проект закона об уточнении порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками во втором чтении, в первом - о сельскохозяйственной кооперации.

Утреннее заседание парламент начнет с законопроекта о противодействии рейдерству, рассмотрение которого начали вчера.

Затем стоят вопросы для включения в повестку дня и принятия решения, в том числе о религиозных организациях, центр которых находится в стране-агрессоре.

В первом чтении намерены рассмотреть законопроект, который вносит в закон "О свободе совести и религиозных организациях" положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Документ определяет термин "самоидентификация" и уточняет минимальное количество представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессий.

Среди прочего народные избранники планируют утвердить план работы на весну и большую часть лета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ узнали о корпоративе фракции БПП

Это последняя пленарная неделя Верховной Рады в текущем году. В следующий раз народные депутаты соберутся в сессионном зале 15 января.