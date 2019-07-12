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пятница, 12 июля 2019 10:14

Сегодня последний рабочий день Верховной Рады VIII созыва - онлайн

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Сегодня последний рабочий день Верховной Рады VIII созыва - онлайн
В Раде час вопросов к правительству. Фото: pravda.com.ua

Верховная Рада нынешнего созыва собралась на последнее пленарное заседание своей каденции.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 10 минут просил нардепов занять свои места.

"Колоннами народные депутаты заходят в зал. Скоро надо будет стульчики доставлять, потому что не будет мест", - пошутил Парубий.

С четвертой попытки зарегистрировали 229 народных депутатов.

На последний рабочий день ни одного законопроекта не оставили. В повестке дня - час вопросов к правительству и объявление депутатских запросов.

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Верховная Рада следующего созыва примет присягу в начале сентября. К тому времени нынешний состав действует. Однако пленарных заседаний уже не будет. Спикер парламента Андрей Парубий пообещал, что в случае угрозы будет собирать внеочередное заседание.

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