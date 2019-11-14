Сегодня опубликуют стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Трамп опубликует стенограмму разговора с Зеленским. Фото: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что может 14 ноября опубликовать стенограмму своей первой — апрельской — телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Я собираюсь обнародовать, думаю, в четверг стенограмму второго звонка, который, на самом деле был первым из двух, вы сможете решить, что вы об этом думаете", — сказал американский лидер, сообщает Сегодня.

При этом Трамп подчеркнул, что хотел бы узнать, кто является осведомителем, написавшим на него жалобу из-за второго — июльского — телефонного разговора с Зеленским. "Осведомитель предоставил много очень некорректной информации, в том числе относительно моего звонка президенту Украины", — добавил глава вашингтонской администрации.

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25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.