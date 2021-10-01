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суббота, 02 октября 2021 18:30

"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак

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&quot;Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним&quot; - Чумак
Фото: from.ua

При действующей власти больше всего разворовывают на "Большом строительстве". Об этом в интервьюGazeta.ua сказал Виктор Чумак, бывший народный депутат, экс-исполняющий обязанности генпрокурора.

"На следующий год на строительство дорог выделили почти 125 миллиардов гривен, то даже если украдут только 10 процентов - это безумная сумма. Обычно в карман кладут гораздо больше", - отметил политик.

По его словам, при прежней власти коррупция была более децентрализированна. Сейчас сконцентрирована на Офисе президента.

"Там пытаются все контролировать. Замруководителя ОП Кирилл Тимошенко контролирует строительство, медиасьемки. Первый помощник президента Сергей Шефир - Фонд госимущества. Значит, вся приватизация под ним. Пытаются контролировать поставки угля", - добавил он.

По мнению Чумака, "Большое строительство" - это огромные деньги и социально привлекательный проект.

"Украинская ментальность такова: "Воруют? Пусть, зато что-то делают ". Индульгенция выписана сразу. Едешь по отремонтированной дороге и думаешь не о том, что нас украли миллиарды, а наслаждаешься комфортом. Главное - правильно выбрать объекты для хищения. Почему кричали на Порошенко? Потому что залез в оборонку. Все эти скандалы с Гладковским, с заказами катеров. Порошенко воровал на войне. И это людей возмутило. А когда такое происходит за счет дорог - ничего ", - отметил Виктор Чумак.

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Национальная программа "Большое строительство" стартовала 1 марта 2020-го. На прокладку и ремонт дорог потратили 120 млрд грн. В этом году заложили 132 млрд.

В прошлом году из Фонда для борьбы с коронавирусом больше половины - 35 млрд грн - направили на "Большое строительство".

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