Щедрости нет предела: политики раздают займы на сотни миллионов гривен

 
Ексклюзивы
1/5
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 1107
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 414
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
13 Просмотров: 5193
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 513
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 954
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2916
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3241
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6723
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
4
10
8
14
6
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Барбекю в Карпатах и ​​свинофермы: куда политики разъехались на отпуска
Барбекю в Карпатах и ​​свинофермы: куда политики разъехались на отпуска
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Герман удивила новым образом с элементом из &quot;Гарри Поттера&quot;
Герман удивила новым образом с элементом из "Гарри Поттера"
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Видео
Все видео
Украинский летчик-истребитель поверг в восторг Порошенко
Украинский летчик-истребитель поверг в восторг Порошенко
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией
За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3915
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 720
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4131
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3609
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27019
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
22 июля 2018
Просмотров: 2592
Жіночі штани
– А де це ти, доцю, взяла таке дрантя? – запитують мене дві старші жінки на базарі у Верховині на Івано-Франківщині. – Я за ...
понедельник, 23 июля 2018 16:00

Щедрости нет предела: политики раздают займы на сотни миллионов гривен

  Комментировать

Журналисты обнародовали список крупнейших кредиторов среди украинских политиков.

Соответствующую инфографику сделал сайт Bihus.Info

Самым щедрым из них оказался народный депутат из группы "Відродження" Виталий Хомутынник. Общая сумма всех одолженных парламентарием и его женой средств в пересчете на гривни по курсу на 31 декабря 2017 составляет более 408 млн.

Автор: bihus.info
 

С почти 60-тысячным отставанием от него лидирует харьковский бизнесмен, владелец гостиниц, телеканалов и ресторанов и по совместительству депутат Харьковского городского совета по БПП Александр Давтян. Третьи лица задолжали им с женой $12,5 млн, или более 350 млн грн в национальной валюте.

Третье место рейтинга "завоевал" мэр Киева Виталий Кличко. Свои кредиты он также любит раздавать в долларах и евро. В сумме Кличко занял валютный эквивалент 300 млн грн.

На четвертом месте "рейтинга" заемщиков оказался нардеп Юрий Деревянко. Он занял своему брату Олегу $10,5 млн.

Замыкает первую пятерку заимодавцев депутат Киевского городского совета Константин Яловой, жене которого задолжали 225 млн грн.

Всего в 2017 году государственные служащие задекларировали заемных средств на сумму 12 млрд грн. 66% всех займов они дали в иностранных валютах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чихали на угрозы Луценко: прокуроры катаются на иномарках бабушек и тещ

Ранее журналисты посчитали, что общая сумма официально задекларированных долгов народных депутатов составляет 1 млрд 460 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Щедрости нет предела: политики раздают займы на сотни миллионов гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Установили памятник, который стоял отлитым 8 лет

115 лет назад выпустили первый автомобиль Ford: как это было

В "трудовом лагере" убили 700 тыс. человек

Самое читаемое
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20
 1 Просмотров: 96824
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
13
 Просмотров: 57890
Назвали победителей Одесского кинофестиваля
Назвали победителей Одесского кинофестиваля Просмотров: 38962
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 36244
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 41 Просмотров: 24660
Политика
Президент не подписал один из "болезненных" законов
Президент не подписал один из "болезненных" законов Просмотров: 1485
Вакарчук: Когда-то людей травили газом, теперь - ложью
Вакарчук: Когда-то людей травили газом, теперь - ложью 1 Просмотров: 720
Появились новые подробности в деле Ефремова
Появились новые подробности в деле Ефремова Просмотров: 297
Усиливаем военную мощь: Порошенко показал новое оружие
Усиливаем военную мощь: Порошенко показал новое оружие Просмотров: 1269
Ярош попал в одну компанию с Добкиным и Рабиновичем
Ярош попал в одну компанию с Добкиным и Рабиновичем 1 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
53
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
41
В России присвоили себе украинский город
13
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
11
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
11
Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
Голосов: 16996
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua