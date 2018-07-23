Щедрости нет предела: политики раздают займы на сотни миллионов гривен

Журналисты обнародовали список крупнейших кредиторов среди украинских политиков.

Соответствующую инфографику сделал сайт Bihus.Info

Самым щедрым из них оказался народный депутат из группы "Відродження" Виталий Хомутынник. Общая сумма всех одолженных парламентарием и его женой средств в пересчете на гривни по курсу на 31 декабря 2017 составляет более 408 млн.

Автор: bihus.info

С почти 60-тысячным отставанием от него лидирует харьковский бизнесмен, владелец гостиниц, телеканалов и ресторанов и по совместительству депутат Харьковского городского совета по БПП Александр Давтян. Третьи лица задолжали им с женой $12,5 млн, или более 350 млн грн в национальной валюте.

Третье место рейтинга "завоевал" мэр Киева Виталий Кличко. Свои кредиты он также любит раздавать в долларах и евро. В сумме Кличко занял валютный эквивалент 300 млн грн.

На четвертом месте "рейтинга" заемщиков оказался нардеп Юрий Деревянко. Он занял своему брату Олегу $10,5 млн.

Замыкает первую пятерку заимодавцев депутат Киевского городского совета Константин Яловой, жене которого задолжали 225 млн грн.

Всего в 2017 году государственные служащие задекларировали заемных средств на сумму 12 млрд грн. 66% всех займов они дали в иностранных валютах.

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Ранее журналисты посчитали, что общая сумма официально задекларированных долгов народных депутатов составляет 1 млрд 460 млн грн.