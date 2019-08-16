Сценарист "Квартала" рассказал, почему пошел в Офис президента

"Мы в чем-то - политические волонтеры", - Костюк. ФОТО: "Радио Свобода"

Юрий Костюк ушел с работы сценариста "Квартала 95" и соавтора сериала "Слуга народа" в Офис президента, чтобы сделать "что-то полезное для страны и общества".

Так свою мотивацию он объяснил в интервью "Громадскому".

"Мы в чем-то - политические волонтеры. Мы действительно все покинули любимую работу, у нас были совсем другие планы. Мы понимали, что это будет очень сложно, что будем мало спать, будем работать почти без выходных. В принципе ничего и не заработаем, потому мы не сможем иначе. Но я думаю, что если бы мы это не сделали, потом упрекали бы себе. У меня самое страшное ощущение каждого дня я проснусь, будет уже 2024, то есть истечет 5 лет, и ты осознаешь, что ничего не успели сделать или сделали очень мало".

"Есть какие-то амбиции, хочется сделать что-то полезное и для страны, и для общества. Видимо, для того, чтобы потом было не стыдно, чтобы иногда можно было сказать, что мы немножко к этому присоединились", - добавил Костюк.

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