СБУшники, прокуратуры и полиция работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть

Сотрудники контрразведки, внутренней безопасности и следователи Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей в Херсонской области.

Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году, и во время выезда в РФ его завербовала ФСБ.

По заданию российской спецслужбы резидент создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц. В частности сотрудника СБУ, работника местной прокуратуры, сотрудника полиции, чиновника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и бывшего чиновника облгосадминистрации.

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Московским куратором сети был кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король. В 2015-2016 годах тот находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".

ФСБ собирала информацию с ограниченным доступом о деятельности и личном составе регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления.

У задержанных изъяли компьютерную технику и средства связи с ФСБ, российскую символику, доллары, евро и российские рубли.

Касательно резидента ФСБ и его агента из числа сотрудников СБУ решается вопрос об избрании меры пресечения. Что касается других членов сети - продолжаются неотложные следственные действия.

Жителя Северодонецка приговорили к восьми годам тюрьмы. Тот собирал для ФСБ данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.