 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 855
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 333
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 396
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1152
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 873
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 585
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 909
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 216
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
11
9
3
3
4
СБУшники, прокуратуры и полиция работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть
СБУшники, прокуратуры и полиция работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть
Рок-музыкант, бывший узник Кремля и экс-вице-спикер: на 197-м округе появились потенциальные кандидаты
Рок-музыкант, бывший узник Кремля и экс-вице-спикер: на 197-м округе появились потенциальные кандидаты
Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой
Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой
Зеленский получил контроль над Верховной Радой
Зеленский получил контроль над Верховной Радой
Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
Видео
Все видео
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей – Наталья Кривда
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей – Наталья Кривда
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
Интервью
1/5
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 846
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 621
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 387
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 522
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
2 Просмотров: 522
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
четверг, 22 июля 2021 11:49

СБУшники, прокуратуры и полиция работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть
11

  Комментировать

Сотрудники контрразведки, внутренней безопасности и следователи Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей в Херсонской области.

Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году, и во время выезда в РФ его завербовала ФСБ.

По заданию российской спецслужбы резидент создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц. В частности сотрудника СБУ, работника местной прокуратуры, сотрудника полиции, чиновника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и бывшего чиновника облгосадминистрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ обыскала "Украинский выбор" Медведчука

Московским куратором сети был кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король. В 2015-2016 годах тот находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".

ФСБ собирала информацию с ограниченным доступом о деятельности и личном составе регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления.

У задержанных изъяли компьютерную технику и средства связи с ФСБ, российскую символику, доллары, евро и российские рубли.

Касательно резидента ФСБ и его агента из числа сотрудников СБУ решается вопрос об избрании меры пресечения. Что касается других членов сети - продолжаются неотложные следственные действия.

Жителя Северодонецка приговорили к восьми годам тюрьмы. Тот собирал для ФСБ данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СБУшники, прокуратуры и полиция работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Погиб партизан, за голову которого обещали миллион франков

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Фінансист открыл континент

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 7 Просмотров: 19575
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 11439
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
10
 Просмотров: 7191
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 5904
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4419
Политика
Все правда - Мендель объяснила скандальные фразы из своей книги
Все правда - Мендель объяснила скандальные фразы из своей книги Просмотров: 108
Бывшему председателю Приватбанка отменили заочный арест
Бывшему председателю Приватбанка отменили заочный арест Просмотров: 135
Татарова в Офисе президента называют "талантливым ментом"
Татарова в Офисе президента называют "талантливым ментом" 1 Просмотров: 261
Разумков написал письмо в США об агрессии России
Разумков написал письмо в США об агрессии России Просмотров: 459
"Северный поток-2" угрожает безопасности Украины: государство инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией
"Северный поток-2" угрожает безопасности Украины: государство инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией Просмотров: 81
Больше всего комментируют
7
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Шевченко схожий на Блохіна
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
Голосов: 7809
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть