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среда, 13 октября 2021 14:49

СБУшник срывал скандальный фильм о Зеленском - в Баканова отрицают

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СБУшник срывал скандальный фильм о Зеленском - в Баканова отрицают
СБУ с августа 2019 года возглавляет друг Владимира Зеленского, бывший руководитель "Студии Квартал-95" Иван Баканов. Фотоколлаж: slidstvo.info

Сотрудник Службы безопасности Украины Александр Новиков звонил чиновникам Киевской городской государственной администрации и вероятно пытался сорвать показ фильма-расследования "Оффшор 95" о президенте Владимире Зеленском.

Об этом сообщили журналисты "Слідство. Інфо"

Показ фильма, запланированный на 3 октября в "Малой опере" в Киеве, пытались сорвать.

Два высокопоставленных источника в Киевской городской государственной администрации подтвердили журналистам, что днем 3 октября, за несколько часов до запланированной премьеры фильма, им звонил мужчина, который назвался сотрудником СБУ.

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Также эту информацию подтвердил советник мэра Киева Алексей Гриценко. Он опубликовал номер телефона, с которого звонили чиновникам КГГА. В мобильных приложениях для идентификации абонента номер был записан в основном как "Александр Новиков СБУ".

"Звонили людям, которые имеют отношение к Малой опере. И, по сути, просили не проводить это мероприятие, предупреждая о возможной какой-то ответственности, если он будет проведен.

Физически не угрожали, а с намеками, что могут быть проблемы, если произойдет этот показ", - рассказал Гриценко.

Журналисты установили, что одному из чиновников КГГА звонок поступил около 15:00 и разговор продолжался минуту.

Информация о сотрудниках СБУ в основном сложно доступна. Их деклараций нет в открытом доступе. Однако, журналисты установили, что номер телефона указал при регистрации банковского счета человек по имени Александр Новиков.

Журналистами мужчина не стал отрицать свою причастность к инциденту. Однако заявил, что не угрожал, якобы этот звонок был чисто "рабочим вопросом".

"Слідство.Інфо" направило запрос в СБУ с просьбой объяснить, зачем их сотрудник звонил чиновникам КГГА, пытаясь сорвать показ фильма.

Но ведомство, которое возглавляет друг Зеленского Иван Баканов, не ответило по существу заданных вопросов, отметив лишь, что "не вмешивается в деятельность журналистов".

3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Оффшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы Зеленского и его соратников.

В офисе президента заявили, что в фильме нет ни одного компромата.

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Дата
13
октября

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