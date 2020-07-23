СБУ задержала бывшего силовика, которого обвиняли в убийстве Захарченко

СБУ задержала террориста из ДНР. Фото: Укринформ

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу с позывным "Швед", которого боевики обвинили в убийстве бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Задержанному сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину Байдале в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

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В 2019 году в сюжете телеканала "Россия 1" анонимный спикер сообщал, что Байдала причастен к убийству Захарченко.