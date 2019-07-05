СБУ вывезла из Донбасса подозреваемого по делу MH17 - СМИ

СБУ задержала подозреваемого в деле MH17. Фото: РБК

В конце июня украинские спецслужбы задержали на территории самопровозглашенной "ДНР" бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха.

Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня, после чего был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинской армией, сообщает ВВС Украина со ссылкой на слова адвоката и дочери Цемаха.

Официальные украинские инстанции эту информацию не подтверждают и не комментируют.

Родственники предполагают, что заинтересовать украинских силовиков Цемах мог тем, что недалеко от Снежного 17 июля 2014 был сбит малазийский "Боинг", а сам он служил в пророссийских формированиях "ДНР".

По словам адвоката 28 июня Цемах доставили в Киев, а 29 июня Шевченковский райсуд столицы принял решение о его аресте на два месяца.

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19 июня Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 официально назвала причастных к сбивания малайзийского Boeing-777. Это гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР", а также трое граждан РФ полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, которого считают организатором боевого применения установки "Бук"; подполковник запаса российских НДС Олег Пулатов, причастен к перевозке "Бука", который занимался организацией охраны района падения обломков сбитого самолета; Игорь Гиркин - отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской вооруженной агрессии в Украине.