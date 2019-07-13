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воскресенье, 14 июля 2019 00:11

СБУ расследует расстрел "112 канала" как терроризм

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СБУ расследует расстрел &quot;112 канала&quot; как терроризм
Расстрел "112 канала" рассматривают как терроризм. Фото: Корреспондент

Ночной обстрел здания телеканала "112-Украина" расследует Служба безопасности Украины по статье о терроризме.

"В настоящее время совместно с полицией и другими правоохранительными органами и Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия", – говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook

По факту обстрела начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Досудебным расследованием будут заниматься следователи СБУ.

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Тем временем, появилось видео на котором показали момент обстрела здания канала "112 Украина" из гранатомета.

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