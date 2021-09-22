СБУ рассказала о 22 угрозах президенту

Владимир Зеленский на посту президента с 20 мая 2019 года. Фото: Reuters

Высшему руководству государства с 2019 года угрожали насилием 25 раз.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет "РБК-Україна"

По информации ведомства, с 2019-го по сентябрь 2021 года получили 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей.

С которых - 22 были адресованы президенту, а еще три - министру внутренних дел.

При этом СБУ не уточнила о ком конкретно идет речь.

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В 2019 году на посту президента Петра Порошенко заменил Владимир Зеленский, а министра внутренних дел Арсена Авакова - Денис Монастырский.

СБУ и Национальная полиция установили 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера.

В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" и "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" Уголовного кодекса. Максимальное наказание - пожизненное заключение с конфискацией имущества.