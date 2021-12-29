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среда, 29 декабря 2021 10:10

СБУ говорит, что у жены Гогилашвили нет допуска к гостайне

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СБУ говорит, что у жены Гогилашвили нет допуска к гостайне
СБУ просят разобраться с присутствием Левченко во время обсуждения секретных операций. Фото: "Буквы"

В Службе безопасности Украины сообщили, что у помощницы президента Марии Левченко нет доступа к государственной тайне.

Об этом в СБУ ответили на запрос депутата Ирины Фриз, сообщила она в Facebook.

"Служба безопасности Украины отрицает наличие допуска к гостайне у указанного лица. Таким образом, пребывание Левченко в кабинете при обсуждении операции "Авеню", о котором сообщил журналист Юрий Бутусов и экспредседатель ГУР МО Василий Бурба, было незаконным и имело признаки преступления по разглашению государственной тайны", - говорится в сообщении.

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Депутат говорит, что СБУ должна расследовать факты пребывания Левченко при обсуждении вопросов с ограниченным доступом. Она требует предоставить правовую оценку ситуации.

10 декабря в сети появилось видео, снятое якобы после того, как полиция остановила автомобиль на блок-посту в Донецкой области. Находившийся в машине Александр Гогилашвили не остановился сразу и грубо общался с полицейскими, в частности, потому, что они его не узнали.

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства произошедшего. Также Монастырский подписал представление в Кабмин об отстранении Гогилашвили от работы на время расследования.

В то же время супруга Гогилашвили – Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. Сам Гогилашвили якобы владеет гражданством РФ.

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Дата
29
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