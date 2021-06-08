"Сажать будем" - сатирик высмеял Зеленского

Украинский сатирик Богдан Процишин изобразил президента Владимира Зеленского в виде главного персонажа книги "Приключения Пиноккио". Рисунок опубликовал в Facebook

На изображении надпись: "Программа президента "Большое садоводство". Сажать будем!"

Автор: @ProtsyshynOfficial

"А за деревом дерево", - подписал рисунок Богдан Процишин.

В 2019 году во время избирательной кампании по стране была развешанная политическая реклама "Зе!президент - слуга народа" - Весна придет - сажать будем", "Конец эпохи лжи", "Конец эпохи жадности", "Весна покажет, кто где воровал".

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У персонажа Пиноккио каждый раз, когда он врал, увеличивался нос. На рисунке сатирика на носу пророс листок.

В октябре прошлого года президент Владимир Зеленский, лозунгом которого на выборах были посадки, заявил, что он не занимается посадками.