Савченко снова не смогла пройти полиграф

Нардеп Надежда Савченко не смогла пройти полиграф из-за некорректной процедуры проведения. Фото: УНИАН

Нардеп Надежда Савченко не прошла экспертизу на полиграфе. Об этом сообщает "Украинская правда".

Защитник нардепа Александр Шадрин говорит, что на допрос не допустили защитника Савченко и хотели ставить не те вопросы, о которых ходатайствовала нардеп.

"Экспертиза не состоялась. Повезли Надежду обратно в следственный изолятор. Не был допущен защитник Александр Тананакин к подзащитной. Объяснили, что якобы не было разрешения следователя. Следователь в телефонном режиме объяснил, что он не возражает, но тем не менее не допустили. Относительно препятствование законной деятельности адвоката подали соответствующее заявление в полицию.

Кроме того, следователь хотел задавать свои вопросы - не те, которые просила Надежда в своем ходатайстве. Они провели одну экспертизу по своим вопросам. Она подала ходатайство, чтобы провели экспертизу по ее. У нас состязательный процесс ".

По словам адвоката, следователь задавал некорректные вопросы.

"Следователь там где-то некорректно формулировал вопрос. Например, она же как военное сталкивалась с оружием. Поэтому, понятно, что у нее будет реакция на слово "оружие". Они реакции на эти вопросы толкуют именно как на причастность к каким-то уголовным преступлениям . Чтобы не было таких искаженных результатов, Надежда и сформулировала эти вопросы более корректно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Савченко перед полиграфом объявила голодовку

Пока о новом допросе на полиграфе не будем ходатайствовать, хотим получить письменные ответы по ситуации, имевшей место сегодня. Продолжается голодовка с 13 числа после продления меры пресечения".

Народного депутата Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями боевиков ДНР. Соучастником называют бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Ее задержали 22 марта. С тех пор Савченко находится в следственном изоляторе СБУ.