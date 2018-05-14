Савченко радуется тому, что Рубана просят боевики

Нардеп Надежда Савченко в Шевченковском райсуде Киева.

Подозреваемая в подготовке терактов нардеп Надежда Савченко радуется, что боевики ДНР внесли руководителя центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в список на обмен.

Об этом она заявила в Шевченковском райсуде Киева.

"Процесс обмена стоит. Обмены стали в ступор.

Это злой рок судьбы, что человек, который занимался обменами, теперь якобы является человеком на обмен. Но это один из элементов, который на данный момент может разблокировать процесс обмена. Я буду этому очень рада. И Владимир Рубан также", - сказала она.

"Если будет такая необходимость, если за него будут отдавать наших спецназовцев, это будет хорошо", - заявила нардеп.

В то же время, Савченко отрицает, что боевики будут просить ее на обмен.

"Не думаю, что я являюся кандидатом на обмен", - сказала она.

Также Савченко прокомментировала заявление генпрокурора Юрия Луценко о передаче ей оружия со стороны российских офицеров: "Мне оружие давал Парубий. Спросите у него".

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Боевики ДНР внесли в списки для обмена пленными руководителя центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке теракта в центре Киева. Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Черкассах.