Савченко прогнала всех адвокатов

Надежда Савченко заявила, что не может оплачивать услуги защитников. Фото: twitter.com

Подозреваемая в подготовке теракта нардеп Надежда Савченко отказалась от всех адвокатов и попросила предоставить ей бесплатного защитника.

Об этом она заявила во время заседания Шевченковского райсуда Киева, где ей избирают меру пресечения.

"Я не олигарх, не из богатой семьи. Не могу позволить себе платных адвокатов, потому что не хочу вгонять семью в долги.

Мне непонятно слышать заявления адвокатов, что они разрывают со мной сотрудничество из-за некорректного поведения моей сестры. Считаю, что адвокаты не имеют права настраивать своих подзащитных против их родственников. Если они это делают, то нарушают адвокатскую практику. Если такое будет продолжаться, буду писать в союз адвокатов", - сказала Савченко.

При этом нардеп попросила предоставить ей государственного защитника.

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3 апреля один из адвокатов Надежды Савченко Виктор Чевгуз взял самоотвод. Позже от нардепа ушли еще двое защитников - Олег Соловей и Дмитрий Бугай. Они заявили, что отказались защищать нардепа из-за вмешательства ее сестры Веры Савченко в их работу.