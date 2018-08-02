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четверг, 02 августа 2018 12:00

Савченко не собирается на обмен к боевикам

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Савченко не собирается на обмен к боевикам
Надежда Савченко не собирается на обмен. Фото: AFP

Народный депутат Надежда Савченко, которого подозревают в подготовке теракта, не планирует признавать свою вину ради внесения в "обменные" списки ДНР.

Об этом заявил ее адвокат Александр Тананакин.

Комментируя возможный сценарий, при котором Савченко соглашается с доводами прокуратуры, а взамен попадает в списки на обмен, юрист отметил - такой вариант его подзащитная никогда с ним не обсуждала, пишет "Обозреватель"

"Я таких мыслей от нее не слышал", - коротко заявил адвокат.

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Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями боевиков ДНР. Соучастником называют бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Задержали 22 марта. С тех пор Савченко находится в следственном изоляторе СБУ.

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