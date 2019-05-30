Савченко идет на парламентские выборы со своей партией

Савченко йдтиме со своей партией в парламент. Фото: РБК

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.

"Политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в политических выборах именно под этим названием", - заявила она в эфире телеканала "112 Украина".

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Нардеп отметила, что дата съезда партии пока неизвестна.

"Какая это будет команда, - вы увидите после собрания открытые списки, я смогу объяснить и защитить всех, кто будет стоять рядом со мной, передо мной и за мной. Дата собрания еще неизвестна", - добавила Савченко.

Ранее Савченко заявила о поддержке решения президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. В то же время нардеп заявила, что не против возглавить Министерство иностранных дел или Министерство обороны при президенте Владимиру Зеленскому.