Савченко будет просить госохрану для родственников

Мама и сестра Надежды Савченко. Фото: twitter.com/Aly_shkrum

Подозреваемая в подготовке теракта нардеп Надежда Савченко планирует просить государственную охрану для своих близких.

Об этом она сказала на заседании Шевченковского райсуда Киева, который рассматривает продление ей меры пресечения.

"Свидетели находятся под давлением Службы безопасности Украины и вынуждены продолжать выполнять свою работу как агенты. Хотя работниками СБУ они не являются. Продолжают проводить незаконные следственные действия относительно моих помощников, семьи. Провоцируют на преступление моих помощников. Угрожают моим близким и родным.

Как народный депутат, вынуждена буду написать в Государственную службу охраны выделить охрану моим близким как семье народного депутата, которую преследуют и которой угрожает опасность", - сказала Савченко.

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14 мая Надежда Савченко заявляла, что ее родным и помощникам угрожают физической расправой.