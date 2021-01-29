Сатирик сравнил Дубинского с Иудой

В видео Зеленского изобразили за пианино, на котором портрет Дубинского.

Украинский сатирик Богдан Процишин, который публикует шуточные ролики и картинки, выпустил клип.

В видео он троллит президента Владимира Зеленского и народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, против которого США ввели санкции.

А он тебя целует, говорит, что любит. И при встрече обнимает, к сердцу прижимает. А ты любишь его слепо, на глазах Госдепа. А он после дня рожденья все расскажет Бене о тебе...Так же целовал Иуда, но тут не будет чуда", - поет сатирик.

Богдан Процишин известный группой в Facebook "Процишин офіційний".

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11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом. Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал "слуги".