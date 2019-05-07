Шансов на отмену мажоритарке уже нет – журналист

Проект нового Избирательного кодекса в первом чтении приняли в ноябре 2017 года

Верховная Рада нынешнего созыва практически не имеет времени на принятие нового Избирательного кодекса.

Такое мнение высказал журналист Милан Лелич в эфире "112 Украина".

"Шансов на отмену мажоритарки уже фактически нет - нет ни времени, ни заинтересованности депутатов. Многие серьезные игроки уже работают по своим округам не первый месяц. Конечно, они не заинтересованы в том, чтобы эти округа были отменены. Они знают города, районы, встречаются с избирателями, как-то вкладываются в инфраструктуру. Уже инвестиции пошли и они хотят, чтобы эти инвестиции так или иначе окупились", - сказал Лелич.

При наличии мажоритарных округов нынешние народные депутаты имеют больше шансов попасть в парламент следующего созыва, добавил он.

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Сегодня в Украине действует комбинированная избирательная система. 225 депутатов избираются в Верховную Раду через мажоритарные округа. Там побеждает тот, кто получает большинство голосов. Поэтому перед выборами кандидаты пытаются завоевать уважение жителей своего округа и вкладывают деньги в ремонт, социальную помощь, гречку и тому подобное. Еще 225 кандидатов проходят в Раду по закрытым партийным спискам. Избиратель голосует за определенную партию или блок партий. В случае, если она набирает более 5% голосов, - проходит в парламент. При такой системе у депутатов есть возможность купить себе место в парламенте. Новый Избирательный кодекс введет парламентские выборы по открытым спискам. В ноябре 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса №3112-1.