Санкционные списки РФ - у Бойко и К° сдали нервы - Золотарев

Политолог Андрей Золотарев прокомментировал санкционные списки РФ. Фото: Корреспондент

"Уже сейчас очевидно, что объединительная деятельность Медведчука в бело-голубом сегменте электорального поля результата не дала. Количество претендентов на эту нишу (по последним соцопросам ее емкость составляет около 25%) не снизилось до одного, а выросло, как минимум, до трех. У представителей концессии начали сдавать нервы", - об этом на своей странице в ФБ пишет политолог Андрей Золотарев.

Далее, он отмечает, что пошли обращения в правоохранительные органы, дешевые информационные провокации. Теперь же, по его мнению, "позвали на помощь "дядю Вову". Об этом полутора месяцами ранее политолог уже писал в материале о подтексте санкционного списка РФ.

"Когда появилась первая редакция санкционных списков я предположил, что по всей видимости, Москва будет усиливать давление, деля оппозиционеров на "правильных" и "неправильных" с точки зрения ее интересов. Показательный нюанс везде делают акцент на том, что под раздачу попала "промышленная" часть ОппоБлока, ну и разумеется про Мураева ополовинившего рейтинг Рабиновича не забыли. При этом чудесным образом в санкционный список не попали два оставшихся в ОБ персонажа: Кивалов и Звягильский. И тот и другой не голосовали на исключение Бойко", - отмечает эксперт.

Золотарев считает, что так вознаграждено не включением в санкционный список примерное политическое поведение. И это, по его мнению, четкий знак того, что список готовился не в Москве, он в Москве был подписан. С точки зрения политтехнологий, отмечает он, для проформы надо было бы хотя бы пару персонажей из оппозиционной платформа за жизнь включить. "Без этого полный провал и сдача актива с потрохами. Уж слишком марионеточно на фоне дополненного списка выглядят "заж…цы", - пишет Золотарев.

"Ведь, что у нас получается. Компрадорский и зависимый от "вашингтонского обкома" характер нынешней украинской власти сегодня самоочевиден. Теперь, четко видны и протеже Кремля. И получается, что если твоя позиция не маргинальна по отношению к Москве и Вашингтону, то она скорее всего проукраинская", - подытожил политолог.