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"Санкционные списки на каждого подонка" – в Раде отреагировали на действия российской Госдумы

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&quot;Санкционные списки на каждого подонка&quot; – в Раде отреагировали на действия российской Госдумы
Сегодня в Верховной Раде началась пленарная неделя. Фото: Facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Против каждого российского депутата, голосовавшего за обращение к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину признать "независимыми" оккупированные районы Украины, нужно вводить санкции.

Об этом заявили в Верховной Раде во вторник, сообщает Gazeta.ua.

Народные депутаты собрались у трибуны.

"Только что Госдума Российской Федерации обратилась к кремлевскому диктатору о признании так называемых псевдо-республик. Это означает продолжение войны против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Это означает единоличный выход Москвы из Минских договоренностей. Требуем немедленно санкционные списки по каждому подонку из Госдумы, который нажал на кнопку", - сказала депутат Ирина Геращенко.

"Что это значит по факту? Что как только президент эрефии подпишет такое обращение, они сделают то, что сделали в Абхазии, Приднестровье, введут свои официальные войска и выйдут на линию столкновения", - заявил депутат Андрей Шараскин.

"Донецк – это Украина! Луганск – это Украина! Пусть свое решение государственной дуры себе могут засунуть подальше. Слава Украине!", - сказал депутат Алексей Гончаренко. Депутаты поднялись с мест.

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